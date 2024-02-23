أذربيجان ترد على تصريحات باشينيان بشأن الحرب الوشيكة ضد أرمينيا

نفت وزارة الخارجية الأذربيجانية، كلام رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الذي قال إن باكو تستعد لتنفيذ حرب ضد بلاده، ووصفت الخارجية هذه الكلمات بعديمة الأساس.

يوم أمس، قال باشينيان في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية الفرنسية، إن السلام بين أرمينيا وأذربيجان لا يمكن تصوره حاليا، وزعم بأن الجانب الأذربيجاني يستعد لمهاجمة أرمينيا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية: "هذه الاتهامات الباطلة عديمة الأساس، والتي وجهها رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مرة أخرى ضد أذربيجان، تثير عمدا التوتر في المنطقة وتهدف إلى تقويض عملية السلام مجددا. إن مثل هذه التصريحات الصادرة عن أرمينيا بعد الاجتماع الأخير بين الزعيمين، الذي عقد بمبادرة من المستشارة الألمانية، واختيار فرنسا كموقع لذلك، تدل على عدم احترام أرمينيا لجهود ألمانيا، وهي تعتبر بمثابة مؤشر على استمرار التأثير السلبي لفرنسا على عملية السلام".

في 13 فبراير، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن حرس الحدود الأذربيجاني نفذ "عملية انتقامية" تمكن من خلالها تدمير موقع عسكري أرمني في قسم سيونيك من الحدود المشتركة. وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، أسفرت العملية الأذربيجانية عن مقتل أربعة جنود من جيش أرمينيا.

وقبل ذلك بيوم، اتهمت الوزارة الأذربيجانية، الجانب الأرمني بقصف مواقع في اتجاه زانجيلان.

المصدر: نوفوستي