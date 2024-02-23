الولايات المتحدة.. هجوم إلكتروني يعيق عمل الصيدليات

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تواجه تأخيرات في صرف الوصفات الطبية بسبب هجوم إلكتروني على واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية بالبلاد.

وقالت شركة Change Healthcare التي تدير الطلبات والمدفوعات من المرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في بيان إنها تواجه "انقطاعا في الشبكة يتعلق بمشكلة مرتبطة بالأمن السيبراني ويعمل خبراؤنا على معالجة الأمر".

وأكدت أنه "بمجرد أن علمنا بالتهديد الخارجي، ومن أجل حماية شركائنا ومرضانا، اتخذنا إجراءات فورية لفصل أنظمتنا لمنع المزيد من التأثير.. سنقدم التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات".

نشرت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد تنبيهات تفيد بأن الهجوم الإلكتروني على Change Healthcare يسبب مشاكل في قدرتها على التعامل مع طلبات المرضى، وفقا لتقرير"فوكس نيوز".

المصدر: insider paper