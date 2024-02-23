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تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع شرق الصين (فيديو)

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تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع شرق الصين (فيديو)
وسائل إعلام
تعبيرية
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أصيب عدد من الأشخاص إثر اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض على جزء جليدي من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في حادث نجم عن الظروف الجوية القاسية.

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وأظهرت لقطات من التلفزيون الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي العديد من السيارات متجمعة بشكل عشوائي على الطريق السريع، وشوهدت بقايا الزجاج والحطام متناثرة في كل مكان.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، مما أثر على وسائل النقل في وقت يهرع ملايين الأشخاص إلى منازلهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة وبدأت أيضا العديد من خطط الاستجابة لتدفق النقل والإمدادات والكهرباء في المقاطعات والمدن بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.

المصدر: NDTV

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