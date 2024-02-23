المكسيك.. فتح تحقيق بحق رئيس البلاد بعد كشفه رقم هاتف صحفية

فتحت هيئة مكلفة بحماية البيانات في المكسيك تحقيقا بعدما كشف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور علنا رقم صحفية في "نيويورك تايمز".

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وأفادت الوكالة الفرنسية، بأنه خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي للرئيس المكسيكي والذي نقله تلفزيون البلاد، تلا أوبرادو الأسئلة التي وجهتها هذه الصحيفة له للحصول على رد فعله كاشفا في معرض ذلك عن رقم هاتفها.

وجراء ذلك أعلن المعهد الوطني للشفافية والاطلاع على المعلومات وحماية البيانات الشخصية في بيان أنه "فتح تحقيقا يهدف إلى معرفة إن كان كشف رقم الهاتف يشكل انتهاكا للمبادئ والواجبات الواردة في القانون المكسيكي حول حماية البيانات".

ونددت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر منصة "إكس": بـ"تكتيك مثير للقلق وغير مقبول من مسؤول دولي في وقت تتنامى فيه التهديدات حيال الصحفيين".

ورأى ممثل لجنة حماية الصحفيين في المكسيك، يان البرت هوستن، أن ما حصل يضع فريق الصحيفة الأمريكية "في خطر في أحد أكثر البلدان خطورة على الصحفيين في العالم".

ونشر تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس بالإنجليزية والإسبانية وجاء فيه أن "تحقيقا لموظفين حكوميين أمريكيين سمح باكتشاف روابط محتملة بين مشغلين نافذين لكارتلات (العصابات) وموظفين حكوميين ومستشارين قريبين من لوبيز أوبرادور".

وجاء في المقال أيضا أن "مقربا من الرئيس التقى اسماعيل زامبادا أحد زعماء كارتل سينالوا (عصابة مكسيكية) قبل فوزه بالانتخابات في العام 2018".

وأوضحت الصحيفة أن "الولايات المتحدة لم تفتح يوما تحقيقا رسميا في حق لوبيز أوبرادور، والموظفين المكلفين بالتحقيق حفظوه".

ووصف الرئيس المكسيكي هذه الاتهامات بأنها "تشهير" وحض الإدارة الأمريكية على "تقديم توضحيات".

المصدر: أ ف ب