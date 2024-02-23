مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في انقطاع واسع النطاق لخدمة الشبكة الهاتفية

واجه آلاف الأمريكيين انقطاعا بخدمات الشبكة الهاتفية التي تقدمها شركة AT&T، مما أدى إلى عدم قدرتهم على إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية أو استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

وترك هذا الانقطاع بعض الأشخاص غير قادرين على الاتصال بخدمات الطوارئ عن طريق الاتصال برقم 911، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات تتعلق بالسلامة.

نشرت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو على X أنها على علم بالمشكلات التي تؤثر على قدرة عملاء AT&T على إجراء مكالمات 911، وقالت: "إذا كنت أحد عملاء AT&T ولا يمكنك الاتصال بالرقم 911، فيرجى محاولة الاتصال من خط أرضي أو الاتصال بصديق أو أحد أفراد العائلة الذي هو عميل لشركة اتصالات مختلفة واطلب منهم الاتصال بالرقم 911 نيابة عنك".

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي يبحثان في انقطاع الخدمة، مبينا أن المسؤولين الأمريكيين أُبلغوا أن AT&T ليس لديها حاليا سبب للاعتقاد بأن انقطاع الخدمة كان بسبب حادث يتعلق بالأمن السيبراني.

وأفاد بأن اتصالات وزارة التجارة تأثرت لكن مدى هذا التعطيل لم يكن "معوقا".

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إنها تحقق أيضا في انقطاع الخدمة وإنها على اتصال بشركة AT&T.

وقد وصل عدد حالات الانقطاع إلى أكثر من 73000 بلاغ بعد الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفقا لموقع Downdetector.

وقالت مجموعات كبيرة من تقارير انقطاع خدمة AT&T إن العملاء كانوا بدون إشارة وغير قادرين على استخدام هواتفهم المحمولة. وشملت المواقع الأكثر الإبلاغ عن هذه الانقطاعات مدنا مثل هيوستن وأتلانتا وشيكاغو وغيرها.

المصدر: axios