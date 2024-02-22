البيت الأبيض: كلام بايدن عن بوتين متعلق بمخاوفنا الأمنية

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن تصريحات الرئيس جو بايدن المهينة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متعلقة بما تعتبره واشنطن "تهديدات روسية" على أمنها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لدينا مخاوف جدية بشأن الأمن القومي إذا كان الحديث يدور عن روسيا.. ويركز الرئيس على ذلك عندما يتحدث عن التهديدات والتحديات التي يمثلها فلاديمير بوتين وروسيا".

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واعتبر كيربي أن "التهديدات" التي تمثلها روسيا، حسب رأي واشنطن، تضم النزاع في أوكرانيا والخطط المزعومة بشأن نشر أسلحة مضادة للأقمار في الفضاء، والعلاقات بين روسيا وإيران.

وجاء ذلك تعليقا على كلام بايدن الأخير الذي استخدم فيه عبارات غير لائقة بحق الرئيس الروسي.

واعتبر الكرملين أن تلك التصريحات "تهين الولايات المتحدة نفسها" قبل كل شيء.

المصدر: نوفوستي