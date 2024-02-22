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سفير روسيا لدى واشنطن: تصريحات بايدن عن بوتين تظهر عجز وإفلاس السياسة الأمريكية

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سفير روسيا لدى واشنطن: تصريحات بايدن عن بوتين تظهر عجز وإفلاس السياسة الأمريكية
Sputnik
سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
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أعلن سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تظهر العجز والافتقار للعقلانية في سياسة واشنطن تجاه روسيا.

وقال أنطونوف: "نحن واثقون من أن الخطاب غير المقبول للسلطات الأمريكية يظهر العجز والافتقار إلى العقلانية في السياسة الحالية تجاه روسيا".

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وأضاف أن إدارة البيت الأبيض تواصل من خلال تصرفاتها تدمير ما تبقى من العلاقات الروسية الأمريكية.

وتابع: "يتم القيام بكل شيء لاستفزازنا واتخاذ "ردات فعل" انتقامية عاطفية. من الواضح أن الوقاحة والشتائم والتصريحات السيئة لا تساعد في تعزيز الأمن الاستراتيجي الضروري للغاية للعالم في الظروف التاريخية الحالية".

وكان بايدن قد تحدث، خلال فعالية انتخابية مغلقة في سان فرانسيسكو بوقاحة تجاه الرئيس الروسي، حيث قال: "لدينا "..." مثل هذا الرجل بوتين وغيره، وعلينا دائما أن نقلق بشأن الصراع النووي".

وكثيرا ما تطاول بايدن على الرئيس بوتين، حيث أثار خلافا دبلوماسيا عندما وصف الزعيم الروسي بأنه "قاتل"، وهو ما علق عليه الرئيس الروسي بتمنياته بالصحة والعافية لبايدن.

المصدر: RT

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