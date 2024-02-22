"مجرد مدينة واحدة لا أهمية لها".. زيلينسكي يبرر انسحابه من أفدييفكا

برر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انسحابه من مدينة أفدييفكا بأنها ليست سوى "مدينة واحدة"، وقال إن العام الماضي كان "صعبا، لا سيما في نهايته".

جاء ذلك في حوار لزيلينسكي لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حيث سأله المذيع قائلا: "نرى كيف تتقدم روسيا، وسيطرت بشكل كامل على مدينة أفدييفكا، وهو أكبر إنجاز لروسيا خلال الأشهر التسعة الماضية. هل يعني هذا أننا نشهد منعطفا خطيرا في الحرب؟".

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فرد زيلينسكي قائلا: "نعم، كان العام الماضي صعبا بالنسبة لنا، لا سيما في النهاية. ولكن ما فعلته أوكرانيا كان عملا جيدا"، وبشأن أفدييفكا قال زيلينسكي: "مدينة واحدة فقط؟ ما أهميتها؟".

وأثناء تجواله مع المذيع في أروقة المستشفى، قال زيلينسكي ردا على سؤال المذيع عن الخيارات المتاحة لأوكرانيا، وما يمكن أن يحدث إذا لم تقدم الولايات المتحدة المساعدات المالية لأوكرانيا: "بالطبع سوف نتوصل لشيء ما، سيتعين لنا البقاء على قيد الحياة. ولكن من المهم أن نفهم أن هذه مساعدة حاسمة. بدونها، سنفقد المزيد من الجنود. لأنه إذا لم يكن لديك درع حقيقي، ومدفعية ثقيلة، وذخيرة، فسوف تضطر بالطبع إلى خسارة البشر".

المصدر: تليغرام