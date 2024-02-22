مواقع التواصل تذكر بايدن بفضيحة عمرها 11 سنة (فيديو)

ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي جو بايدن بفضيحة عمرها 11 سنة، بعد الإعلان أنه وقع أمرا بتعزيز الأمن السيبراني للموانئ الأمريكية يستهدف رافعات الشحن الصينية الصنع.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر العلم الأمريكي على إحدى الرافعات في أحد الموانئ الأمريكية، لتهب الرياح وتكشف أن الرافعة من صنع شركة ZPMC الصينية.

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🔴فضيحة أمريكية جديدة.. قررت الإدارة الأمريكية استبدال رافعات موانئها الصينية بأخرى غير صينية، في الأخير تبين أنه تم إعادة الطلاء وطمس الكتابات الصينية، لتظهر الرياح الحقيقة. pic.twitter.com/x5iKGSImjp — الصين بالعربية (@mog_china) February 22, 2024

لكن الفيديو الذي ظهر عبر يوتيوب على أنه يعود إلى عام 2016 والذي قيل إنه تم التقاطه خلال حفل افتتاح الرافعات الجسرية الجديدة في مدينة ميامي بولاية، في الحقيقة تم التقاطه بتاريخ 29 مارس 2013 في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا، عندما كان باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت الرسالة المنتشرة على نطاق واسع إن هذا الحادث وقع خلال "حفل افتتاح الرافعات الجسرية الجديدة" في الولايات المتحدة. وهذا غير صحيح، حيث تم تسجيل الفيديو في مشروع نفق ميناء ميامي، الذي سيربط الميناء بنظام الطرق السريعة بين الولايات، قبل أن يتحدث أوباما عن خطته للبنية التحتية.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن بايدن وقع مرسوما يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الموانئ الأمريكية، بغية مواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام أدوات مصنوعة في الصين.

وقال الأدميرال وقائد أنشطة الأمن السيبراني في خفر السواحل الأمريكي جون فان إن "الرافعات الصينية العملاقة تهيمن على السوق العالمية وتمثل ما يقرب من 80% من الرافعات المستخدمة في الموانئ الأمريكية".

المصدر: RT