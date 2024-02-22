مدفيديف: يهمنا استقرار الولايات المتحدة ولكنها تستغل ضعف أوروبا بشكل جيد لها

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن ليس لبلاده مصلحة في عدم استقرار الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنها لاعب دولي مهم فضلا عن أهميتها للاقتصاد العالمي.

ولفت مدفيديف في رده على أسئلة وسائل الإعلام الروسية، إلى الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة، فضلا عن أهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الاحتياطية.

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وأضاف: "على الرغم من جميع تكاليف التعايش - لنكن صادقين، والعداء - مع الولايات المتحدة، من المهم بالنسبة لنا أن يسود هناك وضع هادئ بدلا من أن يحدث انهيار لإدارة تلك البلاد أو حتى اندلاع حرب أهلية لا يمكن التنبؤ بعواقبها".

وأردف في هذا الجانب: "لا تزال أمريكا أهم لاعب دولي".

إلى ذلك، أكد مدفيديف أن مسألة التقارب بين روسيا الاتحادية وأوروبا الغربية والعالم الأنجلوساكسوني لن تحدث في المستقبل القريب، مبينا تشكل "فجوة عميقة للغاية.. وهي نقطة فاصلة وسيكون من الصعب للغاية تجاوزها".

وتابع مدفيديف: "ستظل أوروبا في غضون السنوات المقبلة معتمدة بشكل كامل على الولايات المتحدة" موضحا أن أحد أهم الأسباب هو أن "الأمريكيين استغلوا ضعف أوروبا بصورة جيدة للغاية لها".

وقال ردا على سؤال حول متى ستتوقف أوروبا عن الإنصات للولايات المتحدة وعن كونها قمرا يدور في فلكها: "هناك عدة أسباب لذلك. الأول هو ضعف أوروبا وتجريدهم عددا من المجالات الاقتصادية وضمان أمنهم بشكل كامل، أي أن الأوروبيين يسيرون في تشكيل بأوامر من الولايات المتحدة".

المصدر: تاس