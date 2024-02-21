الخارجية الهندية: نيودلهي وبكين تتعهدان بالحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية

عقدت الجولة الـ21 من اجتماع قادة القوات المسلحة الصينية والهندية في 19 فبراير على معبر تشوشول مولدو الحدودي بين البلدين.

وتعهد الجانبان خلال الاجتماع بالاستمرار بالحوار حول مسألة الخلاف الحدودي في منطقة "لاداخ" الجبلية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الهندية.

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وجاء في بيان الوزارة: "أكد الطرفان على استمرار العمل المشترك لحل الخلاف في المناطق المتبقية على طول خط السيطرة الفعلية في شرق لاداخ كأساس مهم لاستعادة السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين الهند والصين".

وأضاف البيان: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول هذه القضية خلال المحادثات التي جرت في جو ودي".

واتفق الطرفان على استمرار الاتصال من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية وتعهدا أيضا بالحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية.

وبدأ تصعيد الحدود مؤخرا في لاداخ في مايو 2020، حيث اندلعت سلسلة من الاشتباكات بين الجيشين الصيني والهندي في منطقة "بحيرة بانغونغ"، وعلى أثر التصعيد زادت نيودلهي وبكين من وجودهما العسكري في المنطقة.

المصدر: نوفوستي