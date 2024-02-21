 
مباشر

اعتقال عميل خطط لعمل إرهابي في ضواحي موسكو (فيديو)

أخبار العالم

اعتقال عميل خطط لعمل إرهابي في ضواحي موسكو (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0r4

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي عميلا جندته استخبارات كييف، حاول تفجير سيارة رجل أمن في مدينة لوبنيا بضواحي.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: تم اعتقال أحد سكان مدينة ياروسلافل الروسية خطط لتفجير سيارة رجل أمن في مدينة لوبنيا بضواحي موسكو".

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يكشف أنشطة استخباراتية يديرها
الأمن الروسي يكشف أنشطة استخباراتية يديرها "المجلس البريطاني للثقافة" في خيرسون

وكان الموقوف قد زرع يوم الاثنين الماضي عبوة ناسفة تحت سيارة متوقفة.

وتم اكتشاف القنبلة في الوقت المناسب وتفكيكها، وتم تطويق مكان الحادث وإجلاء حوالي 340 من سكان المنازل المجاورة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا