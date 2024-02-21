اعتقال عميل خطط لعمل إرهابي في ضواحي موسكو (فيديو)

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي عميلا جندته استخبارات كييف، حاول تفجير سيارة رجل أمن في مدينة لوبنيا بضواحي.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: تم اعتقال أحد سكان مدينة ياروسلافل الروسية خطط لتفجير سيارة رجل أمن في مدينة لوبنيا بضواحي موسكو".

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وكان الموقوف قد زرع يوم الاثنين الماضي عبوة ناسفة تحت سيارة متوقفة.

وتم اكتشاف القنبلة في الوقت المناسب وتفكيكها، وتم تطويق مكان الحادث وإجلاء حوالي 340 من سكان المنازل المجاورة.

المصدر: نوفوستي