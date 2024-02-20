استطلاع: 60% من الألمان يعارضون امتلاك بلادهم أسلحة نووية

أشارت صحيفة "بيلد" استنادا لاستطلاع للرأي أجراه معهد "إينسا" إلى أن معظم الألمان يعارضون امتلاك بلادهم أسلحة نووية.

إقرأ المزيد

وأضافت أن 29.5% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أنه يجب أن تكون لألمانيا ترسانة نووية خاصة بها. كما لم يتمكن 12.8% من المشاركين في الاستطلاع من الإجابة عن هذا السؤال.

وإضافة على ذلك يعارض 52.7% من الألمان نشر الصواريخ النووية لحلفاء ألمانيا مثل الولايات المتحدة في الأراضي الألمانية، في حين أيده 28.2% من الألمان.

يذكر أن ألمانيا لم تملك سابقا أسلحة نووية خاصة بها، في حين تم نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قاعدة بوهل الجوية غرب ألمانيا.

المصدر: نوفوستي