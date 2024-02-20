غينيا.. المجلس العسكري الحاكم يحل الحكومة

حل رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الحكومة المكلفة منذ يوليو 2022، حسب فيديو نشر على صفحة الرئاسة الغينية على "فيسبوك".

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وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا: "تم حل الحكومة" وأضاف "سيقوم مديرو الوزرات والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة". دون أن يذكر سبب حل هذه الحكومة.

وتحدث كامارا أمام نحو عشرين جنديا في زيهم العسكري وكان بعضهم ملثما ويحمل سلاحا.

ولم يحدد المتحدث موعدا لإعلان حكومة جديدة.

ويحكم غينيا منذ سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي الذي اعتبر أول رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيا.

وبعد الانقلاب، نصب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعهدا تحت الضغط الدولي تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسنى له الوقت لإجراء إصلاحات.

واعتقل المجلس العسكري عددا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين، وحظر التظاهرات منذ العام 2022.

وتشهد البلاد قيودا شديدة على خدمة الإنترنت منذ أسابيع.

المصدر: أ ف ب