مادورو: فنزويلا ستنضمّ قريبا إلى عالم "بريكس" الجديد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستنضم إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب، وإلى عالم جديد خال من الاستعمار والإبادة والحروب.

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وأشار مادورو عبر قناة Venezolana de Televisión إلى أنه يتم حاليا استبدال "العالم الاستعماري القديم بحروبه وتدخلاته وإباداته الجماعية وعقيدة التفوق بعالم جديد مع مجموعة "بريكس"، الذي تشكّل ولا عودة عنه".

وأضاف: "نزعة ظهور عالم جديد وتوحيد مجموعة "بريكس" لا رجعة فيها، وستنضم فنزويلا إلى "بريكس" قريبا".

المصدر: تاس