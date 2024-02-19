الداخلية التونسية: القبض على إرهابي بحوزته حزام ناسف

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين القبض على "عنصر إرهابي خطير" بحوزته حزام ناسف وسلاح حربي في كمين بمرتفعات محافظة القصرين بغرب البلاد.

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وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه العملية تمت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة التابع للجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ووفقا للبيان "أسفرت الجهود المبذولة من قبل القوات التونسية عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير إثر نصب كمين محكم أثناء تواجده على متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية الي معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجز بحوزته أسلحة حربية وحزام ناسف".

وأشار البيان إلى أن المعني التحق بالتنظيمات الإرهابية منذ العام 2014 وشارك في عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية ومورط في عملية ذبح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة.

وتمت إحالته إلى النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة السجن بحقه.

المصدر: RT