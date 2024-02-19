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المكسيك.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة الرئيس والحزب الحاكم (فيديو + صور)

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المكسيك.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة الرئيس والحزب الحاكم (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
"مسيرة من أجل الديمقراطية" في ميدان زوكالو، في مكسيكو سيتي، المكسيك في 18 فبراير 2024.
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تظاهر عشرات الآلاف من المكسيكيين في العاصمة وخارجها في مسيرة "من أجل الديمقراطية" احتجاجا على سياسات رئيس البلاد، والحزب الحاكم.

وطالب المتظاهرون في المظاهرة التي دعت إليها أحزاب المعارضة المكسيكية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في نفس اليوم الذي سجلت فيه كلوديا شينباوم، كمرشحة عن حزب مورينا الحاكم.

وخرج ما يقرب من 90 ألف شخص للاحتجاج ضد رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وفقا للأرقام الحكومية.

وفي مكسيكو سيتي، توافد آلاف الأشخاص الذين يرتدون ملابس وردية إلى الساحة الرئيسية في المدينة وهم يهتفون "أخرجوا لوبيز"، وحمل آخرون لافتات كتب عليها "قوة الشعب أعظم من أصحاب السلطة".

المكسيك.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة الرئيس والحزب الحاكم (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
"مسيرة من أجل الديمقراطية" في ميدان زوكالو، في مكسيكو سيتي، المكسيك في 18 فبراير 2024.

وينظر إلى شينباوم إلى حد كبير على أنها مرشحة تابعة للرئيس المحبوب من قبل العديد من الناخبين الذين يقولون إنه أطاح بأحزاب النخبة في البلاد من السلطة في عام 2018 ويمثل الطبقة العاملة.

لكن الرئيس البالغ من العمر 70 عاما متهم أيضا باتخاذ خطوات تعرض الديمقراطية في البلاد للخطر.

المكسيك.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة الرئيس والحزب الحاكم (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
"مسيرة من أجل الديمقراطية" في ميدان زوكالو، في مكسيكو سيتي، المكسيك في 18 فبراير 2024.

ففي العام الماضي، خفض الرئيس تمويل الوكالة الانتخابية في البلاد، المعهد الانتخابي الوطني، وأضعف الرقابة على الإنفاق على الحملات الانتخابية، وهو أمر قال رئيس المعهد الوطني للإحصاء إنه قد "يؤدي إلى تسميم الديمقراطية نفسها". وقد استخدم المتظاهرون لون الوكالة، وهو اللون الوردي كرمز.

المصدر: TIME

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