بكين تطالب واشنطن بوقف مضايقة الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة

طالب وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، نظيره الأمريكي أليخاندرو مايوركاس "بوقف المضايقات التي يتعرض لها الطلاب الصينيون في الولايات المتحدة".

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وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن "بكين حضت خلال محادثات أجريت أمس الأحد بين الوزيرين في فيينا على التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين والسيطرة عليهم دون سبب واضح".

وزعمت بكين مرارا أن "مواطنين صينيين يحملون وثائق سفر صالحة قد تعرضوا لاستجواب عدائي وللطرد في المطارات الأمريكية". والشهر الماضي أوصت سفارة بكين في الولايات المتحدة المسافرين الصينيين بتجنب مطار واشنطن دالاس الدولي.

وخلال اجتماع الوزير الصيني مع نظيره الأمريكي، حض وانغ الولايات المتحدة على "ضمان حصول المواطنين الصينيين على معاملة عادلة عند الدخول بكل كرامة"، حسب الوكالة.

كما دعا وانغ، مايوركاس إلى "تصحيح قرار الولايات المتحدة وضع الصين على لائحة الدول الرئيسية لعبور المخدرات أو إنتاجها"

وجاء في بيان أمريكي حول محادثات الأحد أن وانغ ومايوركاس أجريا "مناقشة صريحة وبناءة بشأن الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل".

ووفق البيان "تعهد الجانبان أيضا مواصلة التعاون في مجال إنفاذ القانون والتبادلات الفنية الثنائية بين العلماء والخبراء الآخرين وجدولة السلائف الكيميائية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف".

وأشار البيان إلى أن "واشنطن وبكين ناقشتا أيضا توسيع التعاون في مجال حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت".

المصدر: أ ف ب