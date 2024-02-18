 
مباشر

"نيويورك بوست": سائقو الشاحنات المؤيدون لترامب يرفضون تسليم البضائع لمدينة نيويورك

أخبار العالم

Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x066

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن سائقي الشاحنات يرفضون تسليم البضائع للمتاجر في مدينة نيويورك احتجاجا على قرار محكمة المدينة بحق الرئيس السابق دونالد ترامب.

إقرأ المزيد
ترامب يدين قرار محاكمة الاحتيال
ترامب يدين قرار محاكمة الاحتيال "الصوري" في نيويورك

ووفقا للصحيفة فإن 95% من سائقي الشاحنات الثقيلة في الولايات المتحدة يدعمون ترامب في مواجهة قرار محكمة نيويورك القاضي بتغريمه بمبلغ 355 مليون دولار في قضية الاحتيال الخاصة به الأسبوع الماضي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن سائقي الشاحنات أعلنوا انطلاق احتجاجهم على قرار المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل أحد السائقين المشهورين في البلاد يدعى شيكاغو راي، الذي قال إنه "اعتبارا من 19 فبراير سيتوقف العديد من زملائه عن تسليم البضائع إلى المدينة".

ولفت راي إلى أن نحو 95% من سائقي الشاحنات الثقيلة في الولايات المتحدة يؤيدون ترامب، مشيرا إلى صعوبة تقييم حجم الإجراء القادم المتخذ من قبل زملائه في الوقت الراهن وكم منهم سيلتحق بهذه الخطوة.

وأعلن ترامب يوم الجمعة أنه سيقدم طعنا في قرار محكمة نيويورك الصادر بشأن الدعوى المدنية ضده، والتي اتهم فيه بالاحتيال.

وبموجب القرار ألزمت محكمة نيويورك دونالد ترامب بدفع غرامة قدرها نحو 355 مليون دولار، إضافة إلى منعه من تولي مناصب في الشركات بولاية نيويورك في غضون ثلاث سنوات.

وكانت المدعية العامة في ولاية نيويرك ليتيسيا جيمس قد اتهمت ترامب وأفراد عائلته بالمبالغة في تقدير قيمة الأصول التابعة لمؤسسته من أجل الحصول على قروض.

ورفعت جيمس دعوى ضد ترامب في عام 2022 بتهمة الاحتيال وتقديم معلومات كاذبة.

المصدر: نيويورك بوست 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا