هايلي: على واشنطن الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا لتجنب إرسال قواتها إلى هناك

قالت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، المرشحة للرئاسة عن الحزب الجمهوري، إنه يتعين على واشنطن الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لتجنب إرسال قواتها.

وأضافت هايلي في تصريح لقناة "ABC"، أن "أوكرانيا لا تطلب قوات، إنها تطلب فقط المعدات والذخيرة لتحقيق النصر في هذا الصراع. لديهم الكثير من القوة القتالية، ونحن بحاجة إلى منحهم ما يحتاجون إليه حتى نتمكن من تجنب إرسال قوات في وقت ما إلى هناك".

وأوضحت أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يشرح للأمريكيين أهمية الدعم المالي لكييف.

وختمت قائلة: "الكونغرس يفشل لأنهم يقولون إن عليك الاختيار بين أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود. إنهم يكذبون على الشعب الأمريكي، هذه فرضية خاطئة، يمكننا أن نفعل كلا الأمرين".

وتسعى السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن إلى الحصول 106 مليار دولار لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا يزال مصير طلب البيت الأبيض الذي أرسله إلى الكونغرس منذ نحو 4 أشهر مجهولا بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

المصدر: تاس