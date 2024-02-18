"غلوبال تايمز" تسلط الضوء على "حقيقة مرة" لأوكرانيا عقب انسحاب قواتها من أفدييفكا

ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الدعم الذي يقدمه الغرب لأوكرانيا متذبذب وغير جدير بالثقة، وقد يخفت أكثر من مرور الوقت.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت المصادقة على مشروع قانون المساعدات الجديدة لأوكرانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي لكنه يواجه عقبات كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بالرغم من وجود احتمال ضئيل بالمصادقة عليه في نهاية المطاف، إلا أن الدعم الغربي أصبح غير موثوق وهذا الانطباع ينتشر تدريجيا ليصبح جزءا من الوضع العام، الأمر الذي يضعف ثقة كييف وتوقعاتها طويلة المدى ويعزز معنويات روسيا.

وتطرقت الصحيفة في مقالها إلى الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا، واصفة هذا الانسحاب بـ "الحدث المهم في مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا جراء عرقلة طلب جو بايدن للموافقة على مشروع قانون المساعدات الخارجية من قبل الحزب الجمهوري في الكونغرس.

ووفقا للمقال "إذا استمر القتال بهذه الطريقة واحتفظت روسيا بإمكانياتها القتالية القوية واستقرارها الداخلي، فإن تصميم الغرب على دعم أوكرانيا سيضعف وينفذ صبر الرعاة الغربيين".

وأعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر العدو في المدينة بلغت 1500 قتيل، مشيرة إلى وقوع عدد كبير من الأسرى لم يتمكنوا من الفرار، دون أن تكشف عددهم.

المصدر: نوفوستي