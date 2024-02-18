بايدن يقع في هفوة جديدة ويدعو الكونغرس لتمويل "الناتو" بدلا من أوكرانيا (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة جديدة خلال تصريحات صحفية حين دعا الكونغرس الأمريكي لضرورة تمويل حلف شمال الأطلسي بدلا من أوكرانيا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية: "إن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من أوكرانيا والسماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام تتعارض تماما مع مصالح واشنطن..حان الوقت للتأكد من أن الكونغرس يحقق هدفه ويمرر تشريعا لتمويل التحالف".

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Too Much Sun?



President Biden speaks from his vacation home in Delaware, demands Congress come back early from vacation and pass legislation "Funding NATO".



Is this more proof he is unfit for office?#Bidendementiapic.twitter.com/cWiq2m0Zyh — Conservative Brief (@ConservBrief) February 18, 2024

بايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقد ارتكب زلات وأخطاء بشكل متكرر خلال تصريحاته العامة. ففي نهاية أكتوبر الماضي، شكر الفلسطينيين بدلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عملهم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أخطأ ذات مرة بين لقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء لقاء معه في البيت الأبيض، وفي إحدى هفواته قال إن "غراند كانيون (الأخدود العظيم في ولاية أريزونا) هو أحد عجائب الدنيا التسعة".

المصدر: RT