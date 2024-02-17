لندن: ندرس إمكانية فرض عقوبات أحادية ضد روسيا على خلفية وفاة نافالني

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، يوم السبت إن المملكة ستدرس فرض عقوبات أحادية ضد روسيا فيما يتعلق بوفاة المعارض أليكسي نافالني.

وأضاف كاميرون في تصريح صحفي يوم السبت: "ننظر إلى ما إذا كان هناك أفراد مسؤولون عن هذا وما إذا كانت هناك تدابير وإجراءات فردية يمكننا اتخاذها. نحن لا نعلن عنها مقدما، لذلك لا أستطيع أن أقول المزيد".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين بشأن وفاة نافالني مسعورة وغير مقبولة، ولا توجد حتى الآن معلومات نهائية من الأطباء وخبراء الطب الشرعي حول سبب وفاته.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رد الفعل الفوري لقادة دول "الناتو" على وفاة نافالني وإصدارهم الاتهامات المباشرة ضد روسيا يفضحهم، مضيفة أنه في الوقت الذي لم تصدر فيه أي نتائج عن فحص الطب الشرعي، كانت استنتاجات الغرب جاهزة مسبقا.

المصدر: نوفوستي