أعرب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن استعداد بلاده للمساعدة في إقامة حوار لحل الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن كولوميبا لا تنوي إرسال أسلحة.

وقال بيترو في كلمة يوم السبت: "يمكننا أن نساعد أوكرانيا، ولكن ليس بالسلاح، ودون التحريض على حرب بين الإخوة، ... ولكن، على سبيل المثال، من خلال إزالة الألغام من الأراضي، (يمكن لكولومبيا) المساهمة في البحث عن حوار يسمح بإيجاد مخرج من هذه الحرب".

وكان الرئيس الكولومبي قد دعا السنة الماضية إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أكدت باستمرار على استعدادها للتفاوض من أجل إنهاء الصراع، شرط أن تأخذ الأطراف المعنية بالمفاوضات الحقائق الجديدة على الأرض، ومطالب موسكو.

المصدر: تاس