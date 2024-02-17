أكدت مجلة American Conservative أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند حول الوضع في أوكرانيا ومفاجآت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفصلة عن الواقع.

وقالت الصحيفة: "تشابه تصريحات نولاند... قصصا سعيدة ما قبل النوم ترويها النخبة لنفسها لمنع ذئاب الواقع والضمير والفشل من الوصول إلى الباب. هذه روايات غير معقولة على الإطلاق عن الوضع الحالي على الأرض".

وأضافت أن الوضع في ساحة المعركة يتطور وفق السيناريو المفيد بالنسبة لروسيا، الأمر الذي أصبح واضحا للغاية لا يمكن تجاهلها.

وتابعت: "إذا كذبونا حول سير الأعمال القتالية... كيف تعتقد ما هو احتمالية كذبهم حول الأسباب؟"

وعبرت نولاند أثناء زيارتها إلى كييف في نهاية يناير الماضي عن ثقتها أنه مع تعزيز دفاع أوكرانيا سيواجه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين "مفاجآت لطيفة" في ساحة المعركة، ونتيجة لذلك ستحقق القوات الأوكرانية "نجاحات جادة للغاية".

المصدر: نوفوستي