تركيا تعلن اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، بعمليات أمنية متزامنة في 16 ولاية تركية.

وقال: "تم إلقاء القبض على 120 شخصا جزء منهم ينشطون في التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، وجزء آخر شارك في مظاهرات احتجاجية تبين أنهم متواطئون مع التنظيم".

وأضاف أنه تم اعتقالهم خلال عمليات أمنية متزامنة في 16 ولاية تركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت تحييد 2120 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا وشمالي العراق خلال عام 2023.

المصدر: سبوتنيك