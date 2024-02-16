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الخارجية الأمريكية: لا معلومات عن إمكانية لقاء بلينكن مع لافروف خلال اجتماع G20

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الخارجية الأمريكية: لا معلومات عن إمكانية لقاء بلينكن مع لافروف خلال اجتماع G20
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أعلنت الخارجية الأمريكية أنه لا تتوفر لديها أي معلومات عن إمكانية لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، برايان نيكولس للصحفيين، يوم الجمعة: "لا لقاءات يمكننا أن نعلن عنها في الوقت الحالي، بما في ذلك اللقاءات الثنائية".

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وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية لقاء بلينكن مع لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو ديجانيرو البرازيلية، والذي من المقرر أن يعقد يومي 21 و22 فبراير الجاري.

يذكر أن آخر لقاء ثنائي بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن عقد في جنيف في يناير عام 2022. وبعد ذلك تواصل الوزيران على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العشرين في نيودلهي في مارس 2023.

المصدر: تاس

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