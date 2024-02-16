برلين.. مؤيدون لفلسطين يرفعون دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بسبب الحرب على غزة

أعلن نشطاء مؤيدون لفلسطين اليوم الجمعة رفعهم دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بتهمة التحريض على الكراهية وإنكار جرائم الحرب في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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ورفعت الدعوى مجموعتان متضامنتان مع الفلسطينيين هما "فلسطين بتحكي" و"الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط" ضد فولكر بيك النائب البرلماني السابق ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية.

وكتبت المجموعتان في صفحتيهما عبر "إنستغرام": "هذه هي الخطوة الأولى على طريق المحاسبة القانونية للشخصيات العامة التي تدلي بتصريحات مؤيدة للإبادة الجماعية بشكل علني".

وتستشهد الاتهامات التي قُدمت في 5 مكاتب للادعاء بمختلف أنحاء ألمانيا بتصريحات بيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقالات رأي والمقابلات الإعلامية التي أعرب خلالها عن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبته بجعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق "حماس" سراح الرهائن الإسرائيليين.

ومن جانبه رفض بيك الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها "هراء"، وقال في حديث لوكالة "رويترز": "لا توجد إبادة جماعية في غزة وأنا لا أؤيد الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه قدم شكاوى ضد المجموعتين واتهمهما بالتشهير.

وزعم بيك أن "المجموعتين اللتين رفعتا القضية بحقه لديهما علاقة مضطربة مع سيادة القانون، وإذا كان هؤلاء يعتقدون أن رفع شكاوى كثيرة يؤدي إلى مزيد من التحقيقات فهم مخطئون".

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: سويس إنفو