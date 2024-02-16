الوضع خطير للغاية.. تأخير الدعم يعني هزيمة أوكرانيا

ذكرالقائد الأعلى السابق لقوات حلف الناتو في أوروبا الأدميرال الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس أن أوكرانيا ستتعرض للهزيمة إذا لم تستأنف الولايات المتحدة إمداد كييف بالأسلحة

وحذر ستافريديس في مقال نشرته بلومبرغ قائلا: نحن الآن في مرحلة خطيرة، وإذا تخلت الولايات المتحدة عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فإن بلاده ستواجه المصير المحتوم.

وبحسب ستافريديس: بالرغم من النظرة السلبية تجاه التعبئة في داخل المجتمع الأوكراني، إلا أن كييف مع ذلك سوف تضطر للإعلان عن حملة تعبئة جديدة. ويعتقد الأدميرال أن زيلينسكي لا يزال مترددا، لكنه سيضطر إلى اتخاذ هذا القرار الصعب في محاولة لإحداث تغيير في مسار المعركة.

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وتتناول وسائل الإعلام الغربية أكثر فأكثر موضوع أن واشنطن وبروكسل فقدتا الحماس تجاه دعم الحرب في أوكرانيا، وأن دعم نظام زيلينسكي آخذ بالتراجع.

وذكرت شبكة NBC، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكران بدأوا بالفعل بدراسة سيناريوهات محادثات سلام مع روسيا، وتحديد الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

المصدر: ريا نوفوستي