رئيس مجلس الدوما: واشنطن وبروكسل هما المستفيدتان من وفاة نافالني

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن واشنطن وبروكسل هما المستفيدتان من وفاة المعارض أليكسي نافالني.

وكتب فولودين في قناته على "تيليغرام"، إن "واشنطن وبروكسل هما المسؤولتان عن وفاة نافالني".

وشدد على أن السبب سيحدده خبراء الطب الشرعي والتحقيق، مضيفا أن المسؤولين عن ذلك معروفون "من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والقيادة الأمريكية إلى (المستشار الألماني أولاف) شولتس و(رئيس الوزراء البريطاني ريشي) سوناك و(الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، هم الجناة في وفاة نافالني".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلنت إدارة السجون الروسية وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.

وبحسب أمين المظالم في سجن "يامال" أندريه نيستيروك، فإن نافالني لم يقدم شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز في السجن، ولم تكن هناك شكاوى أو استئنافات من ممثلي الشخص المدان.

هذا وقد أرسلت إدارة السجون الفيدرالية لجنة إلى سجن "يامال"، حيث كان نافالني يقضي عقوبته، لتوضيح ظروف وفاته.

ومنذ يونيو 2022، يقضي نافالني عقوبته في سجن بمقاطعة فلاديمير، وفي ديسمبر 2023، أصبح من المعروف أنه تم نقله إلى سجن "يامال".

وتعليقا على التصريحات الغربية التي صدرت فور وفاة نافالني والتي يحمل فيها قادة دول الناتو السلطات الروسية المسؤولية عن وفاته قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "رد الفعل الفوري لقادة دول "الناتو" على وفاة نافالني وإصدارهم الاتهامات المباشرة ضد روسيا يفضحهم.

وأوضحت أنه "لم تصدر بعد أي نتائج عن فحص الطب الشرعي، فيما استنتاجات الغرب كانت جاهزة مسبقا".

المصدر: تاس