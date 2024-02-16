القبض على 7 أشخاص في قضية غسيل أموال في هونغ كونغ بقيمة 1.8 مليار دولار

ألقت جمارك هونغ كونغ القبض على سبعة أشخاص لتورطهم في أكبر قضية لغسيل الأموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، بقيمة 14 مليار دولار هونغ كونغ (1.8 مليار دولار أمريكي).

وقال مسؤولو الجمارك إن السكان المحليين السبعة (أعمارهم تتراوح بين 23 و74 عاما)، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية.

أضاف مسؤولو الجمارك أن أحد الحسابات تلقى قرابة المائة مليون دولار هونغ كونغ (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.

وأفادت إيب تونغ تشينغ رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، بأن 2.9 مليار دولار هونغ كونغ (371 مليون دولار) من إجمالي المبلغ، يشتبه في أنها ترتبط بقضية احتيال تتعلق بتطبيق على الهواتف الخلوية في الهند، غير أنها لم تذكر اسم التطبيق المقصود.

وأوضحت أن بعض المعتقلين كانوا مقيمين غير صينيين في هونغ كونغ، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وأضافت: "السلطات تعتقد أن المجموعة تلقت تحويلات مالية من الهند بزعم تصدير أجهزة إلكترونية وألماس وأحجار كريمة ومعادن نفيسة، ثم تم تحويل العائدات إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ بغرض غسل الأموال"، لافتة إلى أن أعمال غسيل الأموال هذه توفر مظلات وقائية للأرباح غير المشروعة للمجرمين".

المصدر: AP