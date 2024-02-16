الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5550 قتيلا وجريحا، وإسقاط 405 مسيّرات أوكرانية وعشرات الصواريخ في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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منذ الـ11 وحتى الـ16 من فبراير الجاري وجهت قواتنا 30 ضربة عالية الدقة استهدفت مواقع في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لتصنيع وإصلاح محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية كما دمرت مخازن للوقود والمعدات العسكرية والتقنية وضربت تجمعات لقوات كييف ومنتسبيها من النازيين الجدد والمرتزقة.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 18 هجوما وقضت على 775 عسكريا ودمرت العديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 14 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 1585 بين قتيل وجريح ودمرت للعدو 4 دبابات و44 مدرعة و82 آلية وأسلحة ومدافع.

على محور دونيتسك عززت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت القوات الروسية 46 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 1820 عسكريا وتم تدمير 11 دبابة و14 مدرعة وعشرات المركبات والمدافع والأسلحة.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 1060 عسكريا وتم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية وعتاد ومركبات للعدو.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 310 عسكريين وتم تدمير عتاد وأسلحة ومدافع له.

في غضون أسبوع استسلم 35 جنديا أوكرانيا.

في أسبوع أسقطت قواتنا مقاتلة "ميغ 29" ومروحية "Mi-24".

أسقطت دفاعاتنا 36 صاروخ HIMARS أمريكية وVampire وAlder تشيكية، وقنبلة JDAM بريطانية موجهة.

إسقاط 405 مسيرات أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية