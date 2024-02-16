بوغدانوف: لا يزال ثلاثة مواطنين روس بين الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس"

كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن ثلاثة مواطنين روس لا يزالون بين الرهائن في غزة، مؤكدا أن موسكو على اتصال مع كافة الأطراف لإطلاق جميع الرهائن.

وقال بوغدانوف: "نحن على اتصال مع جميع الأطراف المعنية، ونجري اتصالات إضافية مع ممثلي "حماس". أجرينا مؤخرا محادثة مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" موسى أبو مرزوق، ومع الزملاء الإسرائيليين، ومع السفير الإسرائيلي لدى موسكو".

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وتابع: "قوائمنا التي سلمناها للإسرائيليين وحركة "حماس" تشمل ثلاثة مواطنين روس. نحن نحاول مساعدة الجميع وهناك أيضا نداءات من عدد من الدول والقادة تطالبنا بالمساعدة لتحرير مواطنيهم. وهذا ما نفعله وسنستمر به".

وذكر تقرير إسرائيلي أن القيادة السياسية والأمنية شهدت خلافات كبيرة حول اتفاق جديد لصفقة الأسرى.

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت مؤخرا إلى أن "حماس" عرضت مقترحا لإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيّم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: تاس