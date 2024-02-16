تضرر مزرعة كبيرة للدواجن في مستوطنة مرغليوت جراء القصف من جنوب لبنان (فيديو)

تضررت مزرعة دجاج فيها 9 آلاف دجاجة في مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية جراء القصف من جنوب لبنان، وقال مالك المزرعة إن "هذا الضرر سيؤثر على الأمن الغذائي للبلاد".

وحسب موقع Ynet أطلق اللية الماضية صاروخ مضاد للدبابات مباشرة من لبنان مما أدى إلى تضرر حظيرة تحتوي على 9000 في موشاف مرغليوت على الحدود الشمالية، وقد لحقت أضرار جسيمة بالحظيرة، وماتت جميع الطيور.

وقال مالك المزرعة: "وصلت هذا الصباح وشاهدت الأضرار الجسيمة. أنا مصدوم تماما. هذا القطيع يبلغ من العمر ستة أشهر، وهو صغير الحجم وفي ذروة فترة وضع البيض.. كان لدي هنا حظيرة ضخمة تضم 9000 دجاجة تضع ما يقرب من 300000 بيضة لسكان دولة إسرائيل. وهذا أمر لا لبس فيه ألحق الضرر بالأمن الغذائي للبلاد. وتعرضت الحظيرة لخسارة كاملة".

בעקבות הירי לעבר אצבע הגליל אמש: נזק נגרם ללול במושב מרגליות@CBeyarpic.twitter.com/IUbih5VW5l — כאן חדשות (@kann_news) February 16, 2024

المصدر: Ynet