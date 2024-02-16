مصرع 11 شخصا في حريق بمصنع للدهانات في نيودلهي

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حريق اندلع مساء أمس الخميس في مصنع للدهانات في العاصمة الهندية نيودلهي.

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ونقلت قناة NDTV عن تصريح رئيس خدمة إطفاء المدينة أتول غارغ قوله: "انتقلت النيران إلى مبنى مجاور ومركز لعلاج الإدمان على المخدرات. وقع انفجار وانهار المبنى، مما أسفر عن مصرع 11 عاملا. واحترقت الجثث بالكامل، مما يجعل من الصعب التعرف عليها".

وأضاف غارغ أن سبب الحريق ليس معروفا حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

وترى مصادر أخرى أن سبب الانفجار قد يعود إلى مواد كيميائية مخزنة في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي