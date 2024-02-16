 
مباشر

مصرع 11 شخصا في حريق بمصنع للدهانات في نيودلهي

أخبار العالم

مصرع 11 شخصا في حريق بمصنع للدهانات في نيودلهي
AP
نيودلهي، الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzof

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حريق اندلع مساء أمس الخميس في مصنع للدهانات في العاصمة الهندية نيودلهي.

إقرأ المزيد
الهند.. مصرع وإصابة العشرات بانفجار في مصنع للألعاب النارية (فيديو)
الهند.. مصرع وإصابة العشرات بانفجار في مصنع للألعاب النارية (فيديو)

ونقلت قناة NDTV عن تصريح رئيس خدمة إطفاء المدينة أتول غارغ قوله: "انتقلت النيران إلى مبنى مجاور ومركز لعلاج الإدمان على المخدرات. وقع انفجار وانهار المبنى، مما أسفر عن مصرع 11 عاملا. واحترقت الجثث بالكامل، مما يجعل من الصعب التعرف عليها".

وأضاف غارغ أن سبب الحريق ليس معروفا حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

وترى مصادر أخرى أن سبب الانفجار قد يعود إلى مواد كيميائية مخزنة في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟