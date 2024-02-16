ماكونيل: فشل إدارة بايدن في مواجهة أزمة الحدود سيحتل الصدارة في الحملة الرئاسية

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل إن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في منع تدفق المهاجرين عبر الحدود، سيحتل الصدارة في الحملة الرئاسية.

وفي مقابلة مع موقع The Hill، قال: "أعتقد أنه فيما يتعلق بالحدود، فهي قضية كبيرة. أعتقد أن الرئيس بايدن أساء التعامل مع هذا الأمر منذ البداية وأعتقد أن الأمر سيكون قضية ضخمة في سباقه الرئاسي".

وفي سباقي مجلسي الشيوخ والنواب، رأى زعيم الحزب الجمهوري أن المرشحين في كلا الحزبين يتدافعون لإظهار أنفسهم أنهم مستعدون لحل الأزمة، معتبرا أن الديمقراطيين سيحاولون استغلال هزيمة اتفاق أمن الحدود بين الحزبين على أيدي الجمهوريين لصالحهم.

ولفت إلى أنه "في هذه السباقات في مجلسي الشيوخ والنواب، أعتقد أن كلا الجانبين سوف يتجادلان حول من هو الأكثر تأييدا لتأمين الحدود. لكن في السباق الرئاسي، أعتقد أنه من الواضح جدا أن الرئيس ارتكب خطأ كبيرا جدا. وأعتقد أنها ستكون مشكلة كبيرة في سباقه".

وارتفع عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل كبير خلال إدارة بايدن.

وأطلق مسؤولو الحدود سراح 803000 مهاجر إلى البلاد في عام 2023 و796000 مهاجر في عام 2022.

وعلى النقيض من ذلك، قامت إدارتا دونالد ترامب وباراك أوباما بإطلاق سراح ما متوسطه 5600 شخص إلى البلاد سنويا.

المصدر: The Hill