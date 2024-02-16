وزير خارجية هنغاريا: إمدادات الغاز الطبيعي غير ممكنة دون تركيا

قال وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن إمدادات الغاز الطبيعي غير ممكنة من دون تركيا، وأن تركيا هي الدولة الأكثر أهمية على هذا الصعيد.

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وأضاف سيارتو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، بالعاصمة أنقرة أمس الخميس، أن تركيا هي الشريك الأكثر أمانا وموثوقية وقابلية للتنبؤ في ضمان إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن تركيا دولة لها دور رئيسي فيما يتعلق بأمن هنغاريا وأوروبا، وأنه من غير الممكن مواجهة التحديات المتراكمة أمام الاتحاد الأوروبي من دون التعاون معها.

وشدد وزير الخارجية الهنغاري على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى تركيا والتعاون معها.

وتابع: "إذا لم نتمكن من منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، فسوف نخسر أوروبا، ولا نريد ذلك، لذا نريد دعم تركيا باستمرار من أجل التصدي للهجرة غير القانونية".

وقال: "خلال فترة رئاستنا للاتحاد الأوروبي والتي ستبدأ في يوليو، سنعطي الأولوية لتحديث الاتفاقية الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسنتخذ خطوات لزيادة نطاقها".

وأعرب وزير الخارجية الهنغاري عن تقديره للخطوات التي اتخذتها تركيا ضد الإرهاب، مؤكدا أن العالم أجمع يواجه ذلك الخطر.

كما أثنى سيارتو على الوساطة التي تقوم بها تركيا بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن بودابست، مثل أنقرة، ترغب في إحلال السلام بين هاتين الدولتين.

المصدر: الأناضول