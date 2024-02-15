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البيت الأبيض: على بوتين ألا يتدخل في انتخاباتنا

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البيت الأبيض: على بوتين ألا يتدخل في انتخاباتنا
AP Andrew Harnik
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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علق البيت الأبيض على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أنه يفضل العمل مع جو بايدن كرئيس أمريكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "أعتقد أن السيد بوتين يعرف جيدا ما تعمله هذه الإدارة من أجل التصدي للتأثير الروسي الخبيث في العالم، وما تقوم به في أوكرانيا بالطبع".

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وتابع: "أظهرنا من جديد مدى عزمنا على التصدي لما تعمله روسيا، وخصوصا في أوكرانيا، وعلى السيد بوتين ألا يتدخل في انتخاباتنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن روسيا ستعمل مع أي شخص يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه يعتبر جو بايدن أفضل بالنسبة لروسيا، معتبرا اياه "أكثر خبرة وقبولا للتنبؤ بفعاله".

المصدر: تاس

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