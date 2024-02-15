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الخارجية الروسية: كييف أظهرت تجاهلا تاما لقضايا التشغيل الآمن للمرافق النووية السلمية

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الخارجية الروسية: كييف أظهرت تجاهلا تاما لقضايا التشغيل الآمن للمرافق النووية السلمية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية - أرشيف.
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أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن نظام كييف أظهر تجاهلا تاما للقضايا المتعلقة بالتشغيل الآمن للمرافق النووية السلمية من خلال مهاجمة إنيرغودار في 14 فبراير.

وجاء في بيان الخارجية: "يواصل نظام كييف استفزازاته الخطيرة ضد محطة زابوروجيه النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها، حيث يعيش موظفو المحطة وأفراد أسرهم".

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وأضاف البيان: "في 14 فبراير من الساعة 18:00 إلى الساعة 18:40 نفذت أوكرانيا هجوما على مدينة إنيرغودار باستخدام طائرات هجومية مسيّرة".

وشددت الوزارة على أن "نظام كييف أظهر مرة أخرى تجاهلا تاما لضمان التشغيل الآمن للمنشآت النووية السلمية، (وأظهر) رغبة في تحقيق أهدافه الإجرامية بأي وسيلة، لا سيما عن طريق خلق تهديدات لحياة وصحة العاملين في محطة زابوروجيه النووية".

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تتخذ قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفا مسؤولا وأن "تشير بشكل لا لبس فيه إلى كييف باعتبارها مصدر التهديد الوحيد لعمل محطة زابوروجيه للطاقة النووية..".

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.

ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

المصدر: تاس+RT

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