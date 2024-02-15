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الأمم المتحدة حول بيلغورود: الهجمات على المدنيين والمواقع المدنية مرفوضة

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الأمم المتحدة حول بيلغورود: الهجمات على المدنيين والمواقع المدنية مرفوضة
Globallookpress Lev Radin/Keystone Press Agency
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك
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أكدت الأمم المتحدة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية "أمر مرفوض"، ويجب وقفه فورا، وذلك تعليقا على القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "اطلعنا على التقارير حو الضربات الصاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي مرفوضة ويجب وقفها فورا".

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وأشار دوجاريك إلى أن العاملين في المنظمات والوكالات الإنسانية يواصلون العمل على تقديم المساعدة للسكان المدنيين في مناطق العمليات القتالية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن مدينة بيلغورود تعرضت للقصف بـ 14 صاروخا تم إطلاقها من راجمة الصواريخ من نوع "فامبير" التشيكية الصنع. وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط الصواريخ.

وأكدت السلطات المحلية أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.

المصدر: تاس

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