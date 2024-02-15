البنتاغون: الأسلحة الأمريكية في أوروبا لا تتم صيانتها كما يجب

يقول المفتش العام للبنتاغون إن الأسلحة الأمريكية في أوروبا لا تتم صيانتها بشكل جيد، وإنها لا تعمل بكامل قدراتها.

قال المفتش العام في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للبنتاغون: أن الأسلحة الأمريكية المخزنة مسبقا في أوروبا لا تتم صيانتها بالانتظام المناسب ولا تعمل بكامل قدراتها، كما أن الأسلحة والمعدات المهمة لا يتم جردها باستمرار.

ويوصي التقرير بإصلاح الوضع والالتزام بالتوصيات.

المصدر: ريا نوفوستي