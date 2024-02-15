مراسلنا: دوي انفجار ونشوب حريق في شرکة إنتاج مواد كيميائية بالعاصمة الإيرانية طهران (فديوهات)

أفاد مراسنا في إيران مساء اليوم الخميس، بدوي انفجار ونشوب حريق في شرکة إنتاج مواد كيميائية في مدينة "قدس" بالعاصمة طهران.

ووثقت مقاطع فيديو الحريق، فيما أظهر مقطع فيديو الانفجار الذي وقع في منطقة مدينة "قدس" بطهران.

وأوضح حاكم مدينة "قدس" التي وقع فيها الحريق الأمور قائلا: "الحريق ليس أمنيا وإنما ناجم عن خلل في خط الإنتاج.. لا ضحايا في الأرواح والخسائر اقتصرت على الماديات فقط".

فقد اندلع حريق في مخازن المصنع وتسبب بالانفجار.

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المصدر: RT