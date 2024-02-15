كييف: الدول الغربية لن تسمح لأوكرانيا باستخدام مطاراتها كقاعدة لمقاتلات "إف-16"

صرح ممثل قيادة القوات الجوية الأوكراني يوري إغنات بأن الدول الغربية لن تسمح لأوكرانيا باستخدام مطاراتها كقاعدة لمقاتلات "إف-16" بعد نقلها إلى كييف، بسبب التزاماتها في حلف "الناتو".

وقال على قناة "كييف 24" التلفزيونية ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمركز الطائرات في مطارات دول "الناتو" بعد نقلها إلى أوكرانيا: "كل دولة وحكومة تفكر في أمنها، خاصة وأن هذا يكاد يكون ممكنا في إطار الأمن الجماعي عندما تكون الدولة عضوا في الناتو. هناك نقاط معينة من غير المرجح أن تسمح بذلك".

وسبق أن أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الطائرات التي سيقدمها "الناتو" لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي، بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه.

وفي يناير الماضي، أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر أن الغرب يعتزم إرسال أولى المقاتلات من طراز "إف-16" والمعدات اللازمة لخدمتها إلى أوكرانيا عام 2024.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية نهاية الشهر الفائت إنهاء تدريب أول دفعة من الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية في الدنمارك، تحت إشراف القوات الجوية البريطانية.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، فيما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدريب.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن الجيش الروسي سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

المصدر: RT