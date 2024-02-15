الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي على بيلغورود يؤكد الدور الإجرامي لـ "الغرب الجماعي"

أكدت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على قصف القوات الأوكرانية لمدينة بيلغورود أن النازيين في كييف، بعد أن فشلوا في ساحة المعركة، يصبون جام غضبهم على المواطنين الروس المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "النازيين في كييف، الذين يواجهون الفشل تلو الآخر في ساحة المعركة، يصبون جام غضبهم بوحشية على المواطنين الروس المدنيين".

وشددت الوزارة على أن "الهجوم الإرهابي الحالي الذي نفذه المخربون الأوكرانيون أتباع بانديرا، سلط الضوء مرة أخرى على الدور الإجرامي لـ "الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة، التي تواصل إمداد النظام الفاشي بالأسلحة الفتاكة ليستخدمها ضد المدنيين الأبرياء".

وأعلن مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، اليوم الخميس، أن ستة أشخاص قُتلوا في مدينة بيلغورود نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وأُصيب 17 آخرون بينهم أربعة أطفال.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب 18 آخرون، كما حدث تدمير في 7 منازل خاصة و5 مبان سكنية في الهجوم الصاروخي الأوكراني الذي استهدف مدينة بيلغورود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة راجمات الصواريخ "أر إم-70" "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

المصدر: RT