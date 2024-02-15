موسكو تطالب المجتمع الدولي بإدانة قصف قوات كييف مدينة بيلغورود

نددت الخارجية الروسية بقصف قوات كييف مركزا تجاريا وملعبا في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة حتمية عقاب مرتكبي هذه الجريمة.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تدين وزارة الخارجية الروسية بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. التحقيق مستمر في هذه الجريمة التي لن يفلت مرتكبوها من العقاب".

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وأضافت الوزارة: "نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الإجرامي الفظيع ونعتزم بحث هذه الاعتداءات في مجلس الأمن الدولي، والهيئات الدولية الأخرى".

وقتل 6 مدنيين وأصيب 17 آخرون بينهم أطفال بقصف أوكراني استهدف مدينة بيلغورود اليوم.

المصدر: نوفوستي