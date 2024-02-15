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السفيرة الإسرائيلية تطرق باب الخارجية الروسية في موسكو

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السفيرة الإسرائيلية تطرق باب الخارجية الروسية في موسكو
Sputnik Maria Devakhina
سفيرة دولة إسرائيل لدى موسكو سيمونا هالبرين (صورة أرشيفية)
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استقبل نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو سفيرة دولة إسرائيل لدى موسكو سيمونا هالبرين بناء على طلبها لمناقشة عدد من القضايا الراهنة.

وقد تتم في اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتفاعل روسيا مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

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وكانت الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة الإسرائيلية إلى مقرها بسبب تصريحات غير مقبولة لها في مقابلة صحفية، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال اللقاء أن موسكو تهدف دائما إلى تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية "بروح الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين، وفي هذا السياق، تعول روسيا على المساهمة البناءة من التمثيل الدبلوماسي للدولة الإسرائيلية".

وقد تم تعيين هالبرين، المتخصصة في قضايا أوراسيا وغرب البلقان بالخارجية الإسرائيلية، سفيرة لدى موسكو، مايو الماضي خلفا لألكسندر بن تسفي الذي أنهى حياته المهنية وتقاعد، حيث تعتبر هالبرين دبلوماسية رفيعة المستوى وتحظى بالاحترام، عملت في السابق سفيرة لإسرائيل في سنغافورة، ثم أشرفت على العلاقات مع روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

المصدر: نوفوستي

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