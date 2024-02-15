 
مباشر

القضاء على 3 مسلحين هاجموا شرطيا في جمهورية الشيشان الروسية

أخبار العالم

القضاء على 3 مسلحين هاجموا شرطيا في جمهورية الشيشان الروسية
Sputnik
جمهورية الشيشان، روسيا، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzg7

أعلنت أجهزة التحقيق في جمهورية الشيشان الروسية تصفية ثلاثة مسلحين هاجموا شرطيا في قرية ستاري أتشخوي بالجمهورية.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يعتقل أحد سكان جمهورية تشوفاشيا بتهمة الخيانة
الأمن الروسي يعتقل أحد سكان جمهورية تشوفاشيا بتهمة الخيانة

وجاء في بيان أمني: "هاجم ثلاثة مسحلين مجهولين ليل الـ14 من فبراير رجل شرطة في قرية ستاري أتشخوي وتمت تصفيتهم بإطلاق النار الجوابي عليهم، فيما أصيب أحد رجال الأمن بجروح في هذا الاعتداء".

وأشير في البيان إلى مصادرة أسلحة وذخائر كانت في حوزة المهاجمين، وأن التحريات مستمرة لكشف هويتهم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟