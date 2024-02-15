القضاء على 3 مسلحين هاجموا شرطيا في جمهورية الشيشان الروسية

أعلنت أجهزة التحقيق في جمهورية الشيشان الروسية تصفية ثلاثة مسلحين هاجموا شرطيا في قرية ستاري أتشخوي بالجمهورية.

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وجاء في بيان أمني: "هاجم ثلاثة مسحلين مجهولين ليل الـ14 من فبراير رجل شرطة في قرية ستاري أتشخوي وتمت تصفيتهم بإطلاق النار الجوابي عليهم، فيما أصيب أحد رجال الأمن بجروح في هذا الاعتداء".

وأشير في البيان إلى مصادرة أسلحة وذخائر كانت في حوزة المهاجمين، وأن التحريات مستمرة لكشف هويتهم.

المصدر: نوفوستي