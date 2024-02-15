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مرشحة للكونغرس: حماية الحدود يجب أن تتصدر أولويات الإدارة الأمريكية

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مرشحة للكونغرس: حماية الحدود يجب أن تتصدر أولويات الإدارة الأمريكية
AP
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
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أعلنت كاثلين ووين المرشحة الجمهورية إلى الكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا أن حماية الحدود الأمريكية وطرد المهاجرين غير الشرعيين، يجب أن يتصدرا أولويات الإدارة الأمريكية.

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وقالت ووين في حديث لوكالة "نوفوستي": "قبل كل شيء يجب علينا ضمان أمن حدودنا ثم العمل على تطوير خطة مفصلة لطرد المهاجرين غير الشرعيين".

وأضافت أنه لا يجب منح اللاجئين فرصة انتظار قرار ترحيلهم 10 سنوات.

وقالت: "أعتقد أن العديد من طالبي اللجوء ليس لديهم أسباب تبرر بقاءهم".

كما حذرت من تشكيل خلايا إرهابية قوامها المهاجرون تهدد الأمن الأمريكي.

وتسجل الولايات المتحدة نموا قياسيا بعدد المهاجرين غير الشرعيين، حيث عبر الحدود الأمريكية 302 ألف مهاجر خلال الشهر الأخير.

المصدر: نوفوستي

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