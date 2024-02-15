مدير "إف بي آي" يجري زيارة غير معلنة إلى إسرائيل

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن مديره كريستوفر راي قام مؤخرا بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية وبحث الحرب في غزة.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة الأمريكية، التقى راي أيضا عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، حيث أكد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة "حماس" و"حزب الله"، مكرر دعم الـ"إف بي آي" لإسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

ونقل البيان عن راي قوله إن "شراكة مكتب التحقيقات الفدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات".

وأشار إلى أن تركيز راي انصب على جهود وكالته ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء في الخارج أو الداخل، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي "كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات إسرائيل للحصول على الدعم".

المصدر: "أ ف ب"