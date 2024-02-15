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بلدية بانكوك تحث السكان على العمل من المنزل بسبب تلوث الهواء

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بلدية بانكوك تحث السكان على العمل من المنزل بسبب تلوث الهواء
Sputnik
بانكوك، تايلاند
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دعت بلدية العاصمة التايلندية بانكوك السكان الذين يتطلب عملهم قضاء جزء كبير من وقتهم في الهواء للعمل من المنزل، بسبب المستوى الخطير لتلوث الهواء.

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وحث عمدة بانكوك تشاتشات سيتهيبهان في بيان أيضا رؤساء مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الواقعة داخل المدينة على السماح لعمالها بالعمل من المنزل خلال هذين اليومين قدر الإمكان.

وتدل بيانات خدمة جودة الهواء التابعة لإدارة بانكوك على أن مستوى تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة في المدينة ارتفع أمس الأربعاء من 39-45 ميكروغراما لكل متر مكعب من الهواء (المستوى الطبيعي لتلوث الهواء لا يتجاوز 37.5 ميكروغراما لمتر مكعب) إلى 75-86 ميكروغراما لمتر مكعب.

ويعاني العديد من سكان بانكوك من أحاسيس غير سارة في الأنف عند التنفس أثناء تواجدهم في الشارع، وجفاف غير عادي في العينين.

المصدر: نوفوستي

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